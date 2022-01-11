Мичков после возвращения из Канады рассказал, как поддерживал форму на карантине

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Матвей Мичков после возвращения из Канады рассказал, как поддерживал форму на карантине.
Мичков после возвращения из Канады рассказал, как поддерживал форму на карантине

«Наконец-то приехал домой. После восьмидневного карантина ощущения очень положительные и приятные. Организаторы турнира создали все условия, чтобы мы поддерживали форму. У меня в номере стоял велотренажер, который я каждый день крутил. Мне тренер по физподготовке из СКА скинул программу, я по ней занимался», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».

29 декабря проведение МЧМ-2022 в Канаде было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдали Мичков и Данила Юров, которым пришлось остаться в Канаде на карантине. 

Ранее сообщалось, что биатлонисту Эдуарду Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина.

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