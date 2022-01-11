Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
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- © Daniel Felipe Kutepov
Акинфеев сделал репост в «сториз» своего Instagram-аккаунта его же фотографии с Березуцким, которую подписывал следующим образом «Опять он уходит из ЦСКА и думает, что надолго».
«Никаких сомнений не было», — подписал «сториз» вратарь.
Василий Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. С 2020 по 2021 год он входил в тренерский штаб клуба.
Главным тренером ЦСКА является брат-близнец Василия, Алексей.
Ранее Василий Березуцкий в шутливой форме высказался о возвращении в ЦСКА.