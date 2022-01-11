Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на возвращение бывшего защитника команды Василия Березуцкого в тренерский штаб армейцев.

Акинфеев сделал репост в «сториз» своего Instagram-аккаунта его же фотографии с Березуцким, которую подписывал следующим образом «Опять он уходит из ЦСКА и думает, что надолго».

«Никаких сомнений не было», — подписал «сториз» вратарь.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. С 2020 по 2021 год он входил в тренерский штаб клуба.

Главным тренером ЦСКА является брат-близнец Василия, Алексей.

Ранее Василий Березуцкий в шутливой форме высказался о возвращении в ЦСКА.