Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Короткая ссылка
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на возвращение бывшего защитника команды Василия Березуцкого в тренерский штаб армейцев.
Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Акинфеев сделал репост в «сториз» своего Instagram-аккаунта его же фотографии с Березуцким, которую подписывал следующим образом «Опять он уходит из ЦСКА и думает, что надолго».

«Никаких сомнений не было», — подписал «сториз» вратарь.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. С 2020 по 2021 год он входил в тренерский штаб клуба.

Главным тренером ЦСКА является брат-близнец Василия, Алексей.

Ранее Василий Березуцкий в шутливой форме высказался о возвращении в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить