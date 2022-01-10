Василий Березуцкий в шутливой форме высказался о возвращении в ЦСКА

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий в шутливой форме прокомментировал своё возвращение в клуб.

«О ЦСКА первый раз слышу. Проект очень интересный. Увидел новые пути развития, когда почитал о команде немного. Познакомился со всеми работниками клуба, которые здесь работают. Очень все приятные люди. Очень интересно выглядят, очень интересно думают. Я думаю, у этого клуба большое будущее. С главным тренером до этого были не особо знакомы, но, судя по разговору, — мы перед подписанием общались часа четыре — наши взгляды где-то сходятся, где-то расходятся. Но, в принципе, такой неплохой чувак», — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. С 2020 по 2021 год он входил в тренерский штаб клуба.

Главным тренером ЦСКА является брат-близнец Василия, Алексей.

Ранее Газзаев выразил мнение, что Василий Березуцкий привнесёт гармонию в работу тренерского штаба ЦСКА.