Губерниев допустил, что Мухин и Захарян через год могут заиграть в «Баварии» или ПСЖ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека ЦСКА Максима Мухина в рейтинг топ-40 перспективных игроков по версии УЕФА.

«Правильно! Они и выстрелят. УЕФА знают, о чём говорят. Это большой побудительный мотив для спортсмена, если в тебя так верят. Поэтому надо оправдывать надежды. Если бы я играл в футбол и про меня так написали, через год я играл бы в «Барселоне». Хотя нет, у них сейчас долги. Тогда в «Баварии» или ПСЖ», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Захарян и Мухин включены в топ-40 перспективных игроков по версии УЕФА.