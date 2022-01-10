Сенников считает, что Алексею Миранчуку не хватает мастерства, чтобы играть за «Аталанту»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке, который отличился двумя результативными передачами, выйдя на замену в недавнем матче Серии А с «Удинезе» (6:2).

«Когда Миранчук выходил на замену, то всегда играл ярко. Надеюсь, что у него продолжится такая тенденция. После его выхода «Аталанта» играла в открытый футбол, там было легче себя проявить. Если в следующих матчах он выйдет в стартовом составе или выйдет на замену и отметится результативным действием, значит, он набирает форму. Наверное, Миранчуку не хватает мастерства. Я уверен, что всё зависит от готовности игроков. Если бы он был сильнее своих партнёров по команде, Алексей точно бы играл. Не выдерживает конкуренцию, потому и не попадает в состав. Миранчук слабее своих одноклубников. Но если он верит в свои силы, допустим, как Зинченко, которого в начале также хотели отдать в аренду, то нужно оставаться. Необходимо, чтобы Миранчук прогрессировал в «Аталанте». В его возрасте нужно играть, а не сидеть на скамейке», — цитирует слова Сенникова «РБ Спорт».

Миранчук вышел на замену на 74-й минуте встречи, но успел отдать две голевые передачи.

Ранее Смородская выразила мнение, что Миранчуку следует сменить чемпионат.