Смородская считает, что Миранчуку следует сменить чемпионат

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выразила сомнение в том, что экс-футболист железнодорожников Алексей Миранчук сможет успешно выступать в «Аталанте».

В матче 21-го тура серии А с «Удинезе» (6:2) Миранчук вышел на замену на 74-й минуте встречи и отметился двумя результативными передачами.

«Две голевые передачи — это хороший результат, однако я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои наилучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» — не его клуб, ему необходимо срочно уходить. Лёша — прекрасный футболист, и ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку. Он провёл в Бергамо уже достаточно времени, но стабильного результата нет. Наверное, надо поменять чемпионат, тогда дела пойдут в гору», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Ранее Сёмин отреагировал на две результативных передачи Миранчука в матче с «Удинезе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить