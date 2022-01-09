Смородская считает, что Миранчуку следует сменить чемпионат

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская выразила сомнение в том, что экс-футболист железнодорожников Алексей Миранчук сможет успешно выступать в «Аталанте».

В матче 21-го тура серии А с «Удинезе» (6:2) Миранчук вышел на замену на 74-й минуте встречи и отметился двумя результативными передачами.

«Две голевые передачи — это хороший результат, однако я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои наилучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» — не его клуб, ему необходимо срочно уходить. Лёша — прекрасный футболист, и ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку. Он провёл в Бергамо уже достаточно времени, но стабильного результата нет. Наверное, надо поменять чемпионат, тогда дела пойдут в гору», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Ранее Сёмин отреагировал на две результативных передачи Миранчука в матче с «Удинезе».