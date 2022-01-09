Сёмин отреагировал на две результативные передачи Миранчука в матче с «Удинезе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен упорной работой на тренировках заслужить место в основном составе команды.

«Лёша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми передачами. Здорово, что он смог отличиться результативными действиями, я поздравляю его с этим. Лёша показал, что способен помогать команде в нужный момент. Ему нужно упорно работать на тренировках и доказывать главному тренеру, что он достоин выходить в основном составе. Перед следующим матчем будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли Миранчук попасть в стартовый состав на игру или нет. Самое главное — это доказать всё на тренировках своей работой», — цитирует Сёмина Sport24.

В матче с «Удинезе» (6:2) Миранчук вышел на поле на 74-й минуте встречи и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что две передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе» в матче Серии А.