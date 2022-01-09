Сёмин отреагировал на две результативные передачи Миранчука в матче с «Удинезе»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен упорной работой на тренировках заслужить место в основном составе команды.
Сёмин отреагировал на две результативные передачи Миранчука в матче с «Удинезе»
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Лёша — молодец, у него всегда было хорошо с голевыми передачами. Здорово, что он смог отличиться результативными действиями, я поздравляю его с этим. Лёша показал, что способен помогать команде в нужный момент. Ему нужно упорно работать на тренировках и доказывать главному тренеру, что он достоин выходить в основном составе. Перед следующим матчем будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли Миранчук попасть в стартовый состав на игру или нет. Самое главное — это доказать всё на тренировках своей работой», — цитирует Сёмина Sport24.

В матче с «Удинезе» (6:2) Миранчук вышел на поле на 74-й минуте встречи и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что две передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить