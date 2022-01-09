Две передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе» в матче Серии А
- globallookpress.com
Встреча, проходившая на стадионе «Фриули» в Удине, завершилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе «Аталанты» отличились Марио Пашалич, Луис Муриэль (дважды), Руслан Малиновский, Йоаким Мехле и Маттео Пессина. Ещё один игрок гостей — Берат Джимсити — отметился автоголом. Второй мяч хозяев на счету Бету.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на 73-й минуте встречи и отметился двумя результативными передачами.
Ранее итальянский журналист заявил, что Миранчук пока не дал согласия на аренду в «Дженоа».