Две передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе» в матче Серии А

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В матче 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала крупную победу над «Удинезе».
Две передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе» в матче Серии А
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Фриули» в Удине, завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе «Аталанты» отличились Марио Пашалич, Луис Муриэль (дважды), Руслан Малиновский, Йоаким Мехле и Маттео Пессина. Ещё один игрок гостей — Берат Джимсити — отметился автоголом. Второй мяч хозяев на счету Бету.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на 73-й минуте встречи и отметился двумя результативными передачами.

Ранее итальянский журналист заявил, что Миранчук пока не дал согласия на аренду в «Дженоа».

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