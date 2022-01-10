В «Нижнем Новгороде» назвали мизерными шансы клуба подписать Жиркова

Генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что вероятность того, что клуб подпишет экс-футболиста Юрия Жиркова, очень мала.

«Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым у нас очень низкие. Скорее всего, он поедет не к нам. У нас мизерные шансы, мы остыли к этой идее. Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым весьма маловероятно», — цитирует Измайлова Sport24.

Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который футболист покинул по окончании сезона-2020/21. В услугах опытного игрока также заинтересованы «Химки».

Ранее в «Нижнем Новгороде» рассказали о стадии переговоров с Жирковым.