В «Нижнем Новгороде» назвали мизерными шансы клуба подписать Жиркова
- РИА Новости
«Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым у нас очень низкие. Скорее всего, он поедет не к нам. У нас мизерные шансы, мы остыли к этой идее. Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым весьма маловероятно», — цитирует Измайлова Sport24.
Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который футболист покинул по окончании сезона-2020/21. В услугах опытного игрока также заинтересованы «Химки».
Ранее в «Нижнем Новгороде» рассказали о стадии переговоров с Жирковым.