Царич: скандал Джоковича может помешать подготовке к Australian Open

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Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич рассказал, как ситуация с аннулированием визы первой ракетки мира Новака Джоковича отразится на его подготовке к Открытому чемпионату Австралии.
Царич: скандал Джоковича может помешать подготовке к Australian Open
  • ©YOSHIKAZU TSUNO/Gamma-Rapho
  • Gettyimages.ru

«Не могу сказать. Думаю, скандал вокруг дела Джоковича может помешать подготовке к турниру, но надеюсь, что у него будет возможность участвовать», — заявил Царич в интервью RT.

Он также рассказал, как в Сербии люди воспринимают эту историю.

«Могу сказать, что в Сербии люди испытывают по этому поводу одновременно глубокое разочарование и негодование. И в Сербии, и по всему миру люди крайне недовольны этой ситуацией», — добавил Царич.

Ранее временный поверенный в делах Сербии в России Царич заявил, что Джокович стал жертвой политических игр.

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