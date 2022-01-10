Царич: скандал Джоковича может помешать подготовке к Australian Open
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«Не могу сказать. Думаю, скандал вокруг дела Джоковича может помешать подготовке к турниру, но надеюсь, что у него будет возможность участвовать», — заявил Царич в интервью RT.
Он также рассказал, как в Сербии люди воспринимают эту историю.
«Могу сказать, что в Сербии люди испытывают по этому поводу одновременно глубокое разочарование и негодование. И в Сербии, и по всему миру люди крайне недовольны этой ситуацией», — добавил Царич.
Ранее временный поверенный в делах Сербии в России Царич заявил, что Джокович стал жертвой политических игр.