Временный поверенный в делах Сербии в России Царич: Джокович стал жертвой политических игр

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Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич отреагировал на ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в Австралии.
Временный поверенный в делах Сербии в России Царич: Джокович стал жертвой политических игр
  • ©Daniel Pockett/Getty Images

«Мы очень довольны, что суд в Мельбурне принял решение в пользу Новака Джоковича и аннулировал решение об отмене его визы. Надеемся, что австралийские власти отнесутся к решению своего суда с уважением. Повторное задержание противоречит принципу верховенства права. Атрибутом последнего является уважение к судебным решениям», — заявил Царич в интервью RT.

Он также отметил, что история Новака Джоковича превращается в политический фарс. 

«Да, должен подчеркнуть: Джокович невольно стал жертвой политических игр. Его заманили в Австралию, чтобы унизить его. Я хотел бы отметить, что Новак Джокович не преступник, не террорист и не нелегальный мигрант... Тем не менее австралийские власти обошлись с ним подобным образом, что, естественно, вызывает возмущение у его поклонников, у граждан Сербии и вообще у людей по всему миру. Я считаю, что власти Австралии обязаны уважать решения своих судов», — сказал Царич.

Он добавил, что все должны уважать решение суда, отменившего аннулирование визы спортсмена.

«Я считаю, что неправильно вовлекать Новака Джоковича в какие-то политические игры в Австралии. Подчеркну: судебное решение здесь должно уважаться всеми австралийскими властями. Здесь не должно быть политических игр — речь об уважении к судебным решениям», — сказал Царич.

Ранее отец Джоковича обратился к Елизавете II по поводу ситуации с сыном в Австралии.

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