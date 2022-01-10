Первая ракетка мира Барти снялась с турнира в Сиднее после победы в Аделаиде

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не примет участия в турнире в Сиднее (Австралия).

«К сожалению, я снимаюсь с турнира в Сиднее, чтобы у меня было время для восстановления перед Australian Open. Сожалею, что не смогу сыграть перед фанатами из Сиднея в этом году», — написала Барти.

Напомним, что теннисистка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале турнира в Аделаиде. Таким образом, она завоевала 14-й титул в карьере.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.

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