Березуцкий: цель ЦСКА в этом году — выиграть чемпионат России

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о главных целях команды на сезон.
Березуцкий: цель ЦСКА в этом году — выиграть чемпионат России
  • © ПФК ЦСКА

«Цели и задачи всегда присутствуют. И они всегда максимальные. Какая цель в этом году у ЦСКА? Выиграть чемпионат России. Она всегда цель — выиграть чемпионат России», — сказал Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.

Напомним, Березуцкий возглавил команду после ухода Ивицы Олича. По итогам первой половины сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 30 очков.

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