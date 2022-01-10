Дрозд: Черчесов и Карпин — это абсолютно разные люди

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Российский боксёр Григорий Дрозд сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.
Дрозд: Черчесов и Карпин — это абсолютно разные люди
  • РИА Новости

«Главное, что Карпин собрал новую команду и с нею достойно борется. Черчесов и Карпин — это абсолютно разные люди, с разной энергетикой», — цитирует Дрозда News.ru.

Он также оценил работу Карпина в сборной России на пятёрку.

«Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским.  Ну просто хам вообще!» — добавил боксёр.

Напомним, что летом 2021 года Валерий Карпин заменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ранее Гончаренко выступил с заявлением по поводу ухода из «Краснодара».

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