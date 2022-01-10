Дрозд: Черчесов и Карпин — это абсолютно разные люди
- РИА Новости
«Главное, что Карпин собрал новую команду и с нею достойно борется. Черчесов и Карпин — это абсолютно разные люди, с разной энергетикой», — цитирует Дрозда News.ru.
Он также оценил работу Карпина в сборной России на пятёрку.
«Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Ну просто хам вообще!» — добавил боксёр.
Напомним, что летом 2021 года Валерий Карпин заменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Ранее Гончаренко выступил с заявлением по поводу ухода из «Краснодара».