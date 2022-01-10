Гончаренко выступил с заявлением по поводу ухода из «Краснодара»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко выступил с заявлением после отставки из клуба.
Гончаренко выступил с заявлением по поводу ухода из «Краснодара»
  • РИА Новости

«Тёплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов база и академия! Стадион, построенный на века! К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать», — написал Гончаренко в своём Instagram.

5 января руководство «Краснодара» отправило в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. Тренерский штаб Гончаренко работал в клубе с апреля 2021 года. До этого  главным тренером команды был Мурад Мусаев.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 29 очков.

Ранее Арустамян заявил, что ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» заинтересованы в подписании Уткина.

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