Источник: Роналду может стать игроком «Барселоны»
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По информации Sport.es, футболист недоволен своей командой. Он уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем возможный уход из клуба.
Отмечается, что Мендеш находится в хороших отношениях с руководством «Барселоны» и готов предложить клубу Роналду. Главный тренер каталонцев Хави может рассмотреть футболиста.
Напомним, что с 2009 по 2018 год Роналду защищал цвета «Реала», который является принципиальным соперником «Барсы».
Ранее Марадишвили раскрыл подробности перехода из ЦСКА в «Локомотив».