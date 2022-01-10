Источник: Роналду может стать игроком «Барселоны»

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в каталонскую «Барселону».
Источник: Роналду может стать игроком «Барселоны»
  • © AP Photo/Rui Vieira

По информации Sport.es, футболист недоволен своей командой. Он уже обсудил со своим агентом Жорже Мендешем возможный уход из клуба.

Отмечается, что Мендеш находится в хороших отношениях с руководством «Барселоны» и готов предложить клубу Роналду. Главный тренер каталонцев Хави может рассмотреть футболиста.

Напомним, что с 2009 по 2018 год Роналду защищал цвета «Реала», который является принципиальным соперником «Барсы».

Ранее Марадишвили раскрыл подробности перехода из ЦСКА в «Локомотив».

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