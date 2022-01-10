Марадишвили раскрыл подробности перехода из ЦСКА в «Локомотив»

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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал о своём переходе в клуб из ЦСКА.
Марадишвили раскрыл подробности перехода из ЦСКА в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Переход в «Локомотив» состоялся по щелчку: три-четыре дня, и я уже в другой команде. Всё быстро — трансферное окно закрывалось, а меня ещё должны были заявить на Лигу Европы», — цитирует Марадишвили Sport24.

Он рассказал, что поводом для ухода из ЦСКА стало отсутствие игровой практики. Он также добавил, что попрощался с клубом на доброй ноте.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в чемпионате России 11 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Норвич Сити» Фарк может возглавить «Краснодар».

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