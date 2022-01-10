«Чемпионат»: бывший наставник «Норвич Сити» Фарк может возглавить «Краснодар»

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Бывший главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарк может возглавить «Краснодар».
«Чемпионат»: бывший наставник «Норвич Сити» Фарк может возглавить «Краснодар»
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что тренер и клуб находятся на продвинутой стадии переговоров. На данный момент Фарк — основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара».

Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа.

Ранее Игнатьев отреагировал на победу российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна — 2021».

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