«Чемпионат»: бывший наставник «Норвич Сити» Фарк может возглавить «Краснодар»

Бывший главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарк может возглавить «Краснодар».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что тренер и клуб находятся на продвинутой стадии переговоров. На данный момент Фарк — основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара».

Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа.

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