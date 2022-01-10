«Чемпионат»: бывший наставник «Норвич Сити» Фарк может возглавить «Краснодар»
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что тренер и клуб находятся на продвинутой стадии переговоров. На данный момент Фарк — основной кандидат на пост главного тренера «Краснодара».
Немецкий специалист покинул «Норвич Сити» в ноябре 2021 года. Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа.
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