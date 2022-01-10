Игнатьев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: это унижает достоинство

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна — 2021».
Игнатьев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: это унижает достоинство
  • РИА Новости

«Это унижает достоинство любого человека, в том числе и  Кокорина. Он является представителем нашего футбола. Наши игроки, за исключением некоторых, не могут достойно представить себя, своё лицо и наш футбол за рубежом. Поэтому имидж нашего футбола катится вниз, если уже не укатился», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

«Золотая урна» вручается худшим игрокам чемпионата Италии по итогам календарного года.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» пять раз и провёл в игре всего 104 минуты.

Ранее главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери жёстко раскритиковал поведение защитника «Барселоны» Жерара Пике.

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