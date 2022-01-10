Игнатьев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: это унижает достоинство
- РИА Новости
«Это унижает достоинство любого человека, в том числе и Кокорина. Он является представителем нашего футбола. Наши игроки, за исключением некоторых, не могут достойно представить себя, своё лицо и наш футбол за рубежом. Поэтому имидж нашего футбола катится вниз, если уже не укатился», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.
«Золотая урна» вручается худшим игрокам чемпионата Италии по итогам календарного года.
Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» пять раз и провёл в игре всего 104 минуты.
Ранее главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери жёстко раскритиковал поведение защитника «Барселоны» Жерара Пике.