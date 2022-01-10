Хованцев объяснил шесть промахов Резцовой в гонке преследования

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил причину неудачной стрельбы Кристины Резцовой в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«В воскресенье были не совсем хорошие условия для гонки: переменный ветер, временами кого-то поддувало. Возможно, Резцова не сориентировалась с ветром, не смогла сделать на него поправку, отсюда и такая стрельба», — цитируют Хованцева «Известия».

Он также добавил, что, скорее всего, у биатлонистки нет психологических проблем. По мнению тренера, у Резцовой есть право на ошибку.

Напомним, что биатлонистка в гонке преследования допустила шесть промахов и финишировала на 14-й позиции.

Ранее Драчёв заявил, что есть положительные эмоции от этапа КМ в Оберхофе.