Алексей Березуцкий рассказал, сколько новичков будет достаточно для ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА рассказал о планах комплектации команды в зимнее трансферное окно.

«Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три новых футболиста будет достаточно, нормально. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки. Почему вокруг них не сделать костяк команды? Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному футболисту, очень хорошему, привить отношение. Проблема в первую очередь ментальная. Я бы назвал это переходным периодом каким-то», — заявил Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.

ЦСКА располагается на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

Ранее Алексей Березуцкий не исключил воссоединения с братом Василием в ЦСКА.