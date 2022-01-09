Алексей Березуцкий не исключил воссоединения с братом Василием в ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий не исключает возвращения в клуб своего брата-близнеца Василия.
Алексей Березуцкий не исключил воссоединения с братом Василием в ЦСКА
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Допускаю ли я, что мы можем воссоединить нашу связку с Василием? Почему нет?» — заявил Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Последним местом работы Василия Березуцкого был «Краснодар», где он занимал должность ассистента главного тренера и покинул свою должность вместе с наставником команды Виктором Гончаренко.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Севильи» Гудель может стать игроком ЦСКА.

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