Цорн: мы не обзванивали клубы и не предлагали наших футболистов

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что он обзванивал другие российские клубы с целью продать футболистов железнодорожников.

«Могу прокомментировать слух так: ни летом, ни сейчас мы не обзванивали клубы и не предлагали наших игроков. Логично, что футболисты «Локомотива» пользуются интересом разных команд, и не только из России, я регулярно на связи с разными клубами. Также не секрет, что мы находимся в стадии планировки команды. При этом для продажи футболиста из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения наш клуб должен быть в состоянии заменить эту позицию и финансовое предложение другой стороны должно устраивать нас. Мы имеем чёткий план на это трансферное окно, и мы его соблюдаем», — цитирует Цорна Sport24.

Ранее сообщалось, что Цорн предлагал футболистов «Локомотива» другим клубам РПЛ.