РБ Спорт: Цорн предлагал футболистов «Локомотива» другие клубы РПЛ

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) приобрести ряд футболистов своей команды.

«Цорн обзванивает клубы, предлагает ребят на разниые позиции. У них ведь стоит задача не только покупать, но и продавать футболистов. Пока получается безуспешно», — цитирует «РБ Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Портал утверждает, что в числе футболистов, которые были предложены, входил полузащитник Антон Миранчук.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, имея 28 очков.

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