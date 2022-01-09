РБ Спорт: Цорн предлагал футболистов «Локомотива» другие клубы РПЛ
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«Цорн обзванивает клубы, предлагает ребят на разниые позиции. У них ведь стоит задача не только покупать, но и продавать футболистов. Пока получается безуспешно», — цитирует «РБ Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Портал утверждает, что в числе футболистов, которые были предложены, входил полузащитник Антон Миранчук.
После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, имея 28 очков.
Ранее сообщалось, что Рангник шокирован проблемами в «Манчестер Юнайтед».