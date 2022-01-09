Daily Mail: Рангник шокирован проблемами в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен ситуацией в клубе.

Как сообщает Daily Mail, специалист шокирован, насколько серьёзные проблемы испытывает клуб. 63-летний немец осознал, что ситуация в МЮ ещё сложнее, чем он ожидал до прихода.

Он и его тренерский штаб недовольны также физической подготовкой команды.

Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» 29 ноября 2021 года. Напомним, что до этого он занимал пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из МЮ по окончании сезона.