Daily Mail: Рангник шокирован проблемами в «Манчестер Юнайтед»
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Как сообщает Daily Mail, специалист шокирован, насколько серьёзные проблемы испытывает клуб. 63-летний немец осознал, что ситуация в МЮ ещё сложнее, чем он ожидал до прихода.
Он и его тренерский штаб недовольны также физической подготовкой команды.
Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» 29 ноября 2021 года. Напомним, что до этого он занимал пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве».
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из МЮ по окончании сезона.