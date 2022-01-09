Daily Mail: МВД Австралии может повторно аннулировать визу Джоковича

Министерство внутренних дел Австралии перед слушанием дела об аннулировании визы первой ракетки мира Новака Джоковича ответило на его апелляцию.

Как сообщает Daily Mail, в министерстве заявили, что имеют полномочия вновь признать визу сербского теннисиста недействительной, даже если он выиграет апелляцию в суде. В таком случае Джокович будет задержан повторно.

В настоящий момент сербский спортсмен находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято 10 января.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который начнётся 17 января, однако в аэропорту теннисиста задержала пограничная служба Австралии. Серб пытался въехать в страну по такому типу визы, который не допускает наличие медицинского освобождения от вакцинации от коронавируса.

Адвокаты первой ракетки мира указали в заявлении, что Джокович 16 декабря сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее Кафельников заявил про «странные нестыковки» в деле Джоковича.