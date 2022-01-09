Надаль выиграл турнир ATP в Мельбурне
Экс-первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль победил американца Максима Кресси в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в австралийском Мельбурне.
- © AP Photo/Hamish Blair
Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу испанца. Матч продолжался 1 час и 43 минуты.
35-летний Надаль выиграл свой 89-й турнир за профессиональную карьеру.
Ранее сообщалось, что сборная Канады по теннису выиграла ATP Cup.
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