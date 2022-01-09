Сборная Канады по теннису выиграла ATP Cup
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В первом матче Денис Шаповалов за 1 час 39 минут обыграл Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:4, 6:3.
А во второй игре, которая продолжалась 2 часа 10 минут, Феликс Оже-Альяссим одолел Роберто Баутисту-Агута — 7:6 (7:3), 6:3.
Таким образом, канадцы выиграли данное противостояние со счётом 2:0 и впервые в истории стали обладателями трофея.
Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов уступил французу Гаэлю Монфису в финале турнира ATP в Аделаиде.