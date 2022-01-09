Сборная Канады по теннису выиграла ATP Cup

Короткая ссылка
Сборная Канады по теннису одержала победу над командой Испании в финале ATP Cup.
Сборная Канады по теннису выиграла ATP Cup
  • © AP Photo/Steve Christo

В первом матче Денис Шаповалов за 1 час 39 минут обыграл Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:4, 6:3.

А во второй игре, которая продолжалась 2 часа 10 минут, Феликс Оже-Альяссим одолел Роберто Баутисту-Агута — 7:6 (7:3), 6:3.

Таким образом, канадцы выиграли данное противостояние со счётом 2:0 и впервые в истории стали обладателями трофея. 

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов уступил французу Гаэлю Монфису в финале турнира ATP в Аделаиде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить