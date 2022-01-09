Хачанов уступил Монфису в финале турнира ATP в Аделаиде

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от француза Гаэля Монфиса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Хачанов четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух. Монфис же сделал шесть эйсов, не совершал двойных ошибок и дважды взял подачу соперника. При этом французский теннисист в целом лучше смотрелся на приёме, выиграв 21 из 59 возможных очков, в то время как Карен забрал на приёме лишь 10 из 51 розыгрыша.

Для Монфиса это 11-й завоёванный титул в карьере.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова проиграла Симоне Халеп в финале турнира WTA в Мельбурне.