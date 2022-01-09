Экипаж Шибалова выиграл седьмой этап ралли «Дакар» в классе грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал победителем седьмого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.

Шибалов преодолел спецучасток длиной 402 км за 3:33,17 секунды. Второе место занял Эдуард Николаев, ещё один представитель «КамАЗ-мастер», третьим финишировал нидерландец Мартин ван ден Бринк на Iveco (+4,25).

В общем зачёте лидирует экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова, за ним идут Николаев и Шибалов.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара».