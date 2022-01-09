Колыванов объяснил, почему Кокорин может оказаться невостребованным в РПЛ

Бывший футболист итальянских клубов «Фоджа», «Болонья» и сборной России Игорь Колыванов считает, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не успевает восстанавливаться после различных травм.

«Человек практически не играет три с половиной, если не брать отрезок в «Сочи». Кокорин не успевает восстанавливаться, и под нагрузками у него вылезают различные болячки. Плюс для того, чтобы набрать форму, нужно постоянно выходить на поле. В аналогичной ситуации оказался Алексей Миранчук в «Аталанте». А в Италии совершенно иные скорости, и поддерживать их Кокорину очень непросто. Требуется не только созидать в атаке, но и участвовать в разрушении, прессинговать и выполнять большой объём работы», — сказал Колыванов в беседе с RT.

«В командах второй половины турнирной таблицы РПЛ Кокорин должен оказаться востребованным. Но тут главным камнем преткновения может стать его высокая зарплата. Если только он согласится снизить финансовые требования. Опять же, не дай бог, Александр два-три раза выйдет на поле — и снова травмируется. А в ведущих клубах страны конкуренция достаточно большая, и там играют молодые исполнители. Проявить себя там Кокорину будет непросто», — добавил Колыванов.

Ранее Юран заявил, что если Кокорин не включит голову, то окажется ненужным даже аутсайдерам РПЛ.