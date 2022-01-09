Юран: если Кокорин не включит голову, то окажется ненужным даже аутсайдерам РПЛ

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран считает, что форварда «Фиорентины» Александра Кокорина настигли проблемы ментального характера.

«Если Кокорин поймёт, что действительно хочет играть, ему ничего не стоит закрепиться в составах сильнейших российских клубов. Он, например, вполне способен усилить «Зенит». Александр — мастеровитый футболист. И это видно. Не мог же он всё растерять. Вопрос: что в голове? Казалось, после отбытия тюремного срока он восстановился. В «Сочи» выглядел очень хорошо и вернулся на свой уровень. Но потом пошёл спад. Повторюсь, всё идёт от головы. Если он её не включит, то даже в аутсайдерах РПЛ не окажется востребованным», — сказал Юран RT.

Также бывший футболист сборной России рассказал, в чём могут заключаться трудности для Кокорина при возвращении на родину.

«Сложности есть. Ты несколько расслабляешься психологически. Понимаешь, что вернулся и обязательно будешь играть. Плюс, конечно, в Москве больше соблазнов: друзья, товарищи, ночная жизнь. Тяжело сконцентрироваться на спорте. Ещё мне при возвращении в «Спартак» тяжело давалось нахождение на базе. Заезжали туда за два дня до матча и сидели. В Европе подобное уже не практиковалось. Но зато там ты понимаешь: если не будешь на голову выше остальных на тренировках, просто перестанешь выходить на поле и останешься без денег. В России же всё получаешь чётко. А в состав всё равно будут ставить за одно имя», — добавил Юран.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард вышел на поле в составе «Фиорентины» пять раз и провёл в игре всего 104 минуты.

Ранее Юран заявил, что Кокорин больше не заиграет не только в Италии, а в Европе вообще.