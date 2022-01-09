Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Венецию» в матче Серии А

Короткая ссылка
«Милан» на выезде одержал крупную победу над «Венецией» в матче 21-го тура итальянской футбольной Серии А.
Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Венецию» в матче Серии А
  • © AP Photo/Antonio Calanni

Встреча прошла в Венеции и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе россонери на второй минуте отличился Златан Ибрагимович, на 48-й забил Тео Эрнандес, а на 59-й Эрнандес оформил дубль, реализовав пенальти.

При этом с 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Михаэля Свободы.

«Милан» набрал 48 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу. «Венеция» находится на 16-й строчке с 17 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Наполи» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить