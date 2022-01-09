Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Венецию» в матче Серии А

«Милан» на выезде одержал крупную победу над «Венецией» в матче 21-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Венеции и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе россонери на второй минуте отличился Златан Ибрагимович, на 48-й забил Тео Эрнандес, а на 59-й Эрнандес оформил дубль, реализовав пенальти.

При этом с 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Михаэля Свободы.

«Милан» набрал 48 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу. «Венеция» находится на 16-й строчке с 17 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Наполи» в Серии А.