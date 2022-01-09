КХЛ отменила три матча рижского «Динамо» из-за коронавируса в команде

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отменить три матча рижского «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе.

Как сообщается на сайте КХЛ, отменены матчи с минским «Динамо», магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встречи были запланированы на 12, 15 и 17 января.

«Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в заявлении.

Положительные тесты на COVID-19 в рижском клубе сдали 14 хоккеистов, один тренер и два представителя команды.

Ранее сообщалось, что КХЛ может временно приостановить чемпионат из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией.