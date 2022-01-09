Агент футболиста «Краснодара» Стоцкого подтвердил интерес со стороны «Уфы»

Олег Ерёмин, агент российского полузащитника «Краснодара» Дмитрия Стоцкого, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны футбольного клуба «Уфа».

«Уфа» действительно интересуется Стоцким, но пока не может договориться с игроком по условиям. Уфимский клуб уже сделал предложение «Краснодару», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне 32-летний Стоцкий провёл за «Краснодар» восемь матчей и не отметился результативными действиями. Он перешёл в команду с юга России из «Уфы» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена был предложен «Галатасараю».