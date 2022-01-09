Агент футболиста «Краснодара» Стоцкого подтвердил интерес со стороны «Уфы»
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«Уфа» действительно интересуется Стоцким, но пока не может договориться с игроком по условиям. Уфимский клуб уже сделал предложение «Краснодару», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне 32-летний Стоцкий провёл за «Краснодар» восемь матчей и не отметился результативными действиями. Он перешёл в команду с юга России из «Уфы» в 2018 году.
Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена был предложен «Галатасараю».