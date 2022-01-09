Овечкин сократил отставание от Зубова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал 617-ю результативную передачу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Он отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (2:3 Б). Таким образом, он сократил отставание по данному показателю от соотечественника Сергея Зубова, который опережает его теперь на два ассиста.

Зубов занимает третье место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских хоккеистов, а Овечкин находится на четвёртой строчке.

В текущем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 27 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Майка Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ до трёх очков.