Овечкин сократил отставание от Зубова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
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Он отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (2:3 Б). Таким образом, он сократил отставание по данному показателю от соотечественника Сергея Зубова, который опережает его теперь на два ассиста.
Зубов занимает третье место в списке лучших ассистентов НХЛ среди российских хоккеистов, а Овечкин находится на четвёртой строчке.
В текущем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 27 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Майка Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ до трёх очков.