Овечкин сократил отставание от Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ до трёх очков
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В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (2:3 Б) россиянин сделал одну результативную передачу. Таким образом, он набрал 1371 (754 + 617) очко в 1233 играх за карьеру в лиге. По этому показателю он занимает 25-е место в истории.
У располагающегося на 24-й строчке Модано — 1374 очка в 1499 матчах.
В текущем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 27 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Дино Сиссарелли по количеству матчей в НХЛ.