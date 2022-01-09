Овечкин сократил отставание от Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ до трёх очков

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Майка Модано до трёх очков в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории.

В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (2:3 Б) россиянин сделал одну результативную передачу. Таким образом, он набрал 1371 (754 + 617) очко в 1233 играх за карьеру в лиге. По этому показателю он занимает 25-е место в истории.

У располагающегося на 24-й строчке Модано — 1374 очка в 1499 матчах.

В текущем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 27 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Дино Сиссарелли по количеству матчей в НХЛ.