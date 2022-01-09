Овечкин сократил отставание от Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ до трёх очков

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Майка Модано до трёх очков в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории.
Овечкин сократил отставание от Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ до трёх очков
  • ©Scott Taetsch/Getty Images

В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (2:3 Б) россиянин сделал одну результативную передачу. Таким образом, он набрал 1371 (754 + 617) очко в 1233 играх за карьеру в лиге. По этому показателю он занимает 25-е место в истории.

У располагающегося на 24-й строчке Модано —  1374 очка в 1499 матчах.

В текущем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 27 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Дино Сиссарелли по количеству матчей в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить