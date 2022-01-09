Овечкин обогнал Сиссарелли по количеству матчей в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 101-е место по числу сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин обогнал Сиссарелли по количеству матчей в НХЛ
  • AP
  • © Duane Burleson

Россиянин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (2:3 Б). Эта игра стала для него 1233-й за карьеру в НХЛ. По данному показателю Овечкин обогнал Дино Сиссарелли, а ближайшей целью теперь для Александра является результат Стива Томаса (1235).

В текущем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 27 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Кузнецова и ассист Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить