Овечкин обогнал Сиссарелли по количеству матчей в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 101-е место по числу сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (2:3 Б). Эта игра стала для него 1233-й за карьеру в НХЛ. По данному показателю Овечкин обогнал Дино Сиссарелли, а ближайшей целью теперь для Александра является результат Стива Томаса (1235).

В текущем сезоне Овечкин провёл 36 матчей, забросил 24 шайбы и сделал 27 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Кузнецова и ассист Овечкина.