Мичков сообщил, что отправляется домой после завершения карантина на МЧМ

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Матвей Мичков сообщил, что отправляется на родину после завершения карантина в Канаде.
Мичков сообщил, что отправляется домой после завершения карантина на МЧМ
  • © Пресс-служба ФХР

Мичков опубликовал фото в сториз в своём Instagram-аккаунте с подписью «Домой», отметив национальный аэропорт в Калгари.

29 декабря проведение МЧМ-2022 в Канаде было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдали Мичков и Данила Юров, которым пришлось остаться в Канаде на карантине. 

Ранее сообщалось, что ФХР объявит состав сборной России на Олимпиаду 23 января.

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