Мичков сообщил, что отправляется домой после завершения карантина на МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Матвей Мичков сообщил, что отправляется на родину после завершения карантина в Канаде.

Мичков опубликовал фото в сториз в своём Instagram-аккаунте с подписью «Домой», отметив национальный аэропорт в Калгари.

29 декабря проведение МЧМ-2022 в Канаде было прекращено через несколько дней после начала турнира. Это произошло после отмены матчей Россия — Словакия, Финляндия — Чехия и США — Швейцария из-за вспышки коронавирусной инфекции.

В составе российской команды положительный тест на COVID-19 сдали Мичков и Данила Юров, которым пришлось остаться в Канаде на карантине.

Ранее сообщалось, что ФХР объявит состав сборной России на Олимпиаду 23 января.