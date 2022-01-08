«Челси» разгромил «Честерфилд» в 1/32 Кубка Англии по футболу

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» на своём поле нанёс разгромное поражение «Честерфилду» в матче 1/32 финала плей-офф Кубка Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Абрамовича.

В составе «Челси» мячи забили Тимо Вернер (6-я минута), Каллум Хадсон-Одои (18-я), Ромелу Лукаку (20-я), Андреас Кристенсен (39-я) и Хаким Зиеш (55-я). Горечь поражения «Честерфилда» скрасил гол Акваси Асанте (80-я).

«Честерфилд» выступает в пятом по счёту дивизионе чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить