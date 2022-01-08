«Челси» разгромил «Честерфилд» в 1/32 Кубка Англии по футболу

Лондонский «Челси» на своём поле нанёс разгромное поражение «Честерфилду» в матче 1/32 финала плей-офф Кубка Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Абрамовича.

В составе «Челси» мячи забили Тимо Вернер (6-я минута), Каллум Хадсон-Одои (18-я), Ромелу Лукаку (20-я), Андреас Кристенсен (39-я) и Хаким Зиеш (55-я). Горечь поражения «Честерфилда» скрасил гол Акваси Асанте (80-я).

«Честерфилд» выступает в пятом по счёту дивизионе чемпионата Англии по футболу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Суиндон Таун» в 1/32 Кубка Англии.