Жамнов опасается, что на ОИ-2022 командам могут засчитывать поражение из-за коронавируса

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о своих опасениях по поводу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Много хоккеистов приедет из Европы, будут брать тесты каждый день. Если какой-то тест будет положительным, то могут засчитывать техническое поражение, как это было на молодёжном чемпионате мира», — цитирует Жамнова ТАСС.

Напомним, что на молодёжном чемпионате мира по хоккею из-за положительного теста на коронавирус засчитывали техническое поражение. Из-за вспышки вируса турнир был остановлен.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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