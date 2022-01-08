Жамнов опасается, что на ОИ-2022 командам могут засчитывать поражение из-за коронавируса
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«Много хоккеистов приедет из Европы, будут брать тесты каждый день. Если какой-то тест будет положительным, то могут засчитывать техническое поражение, как это было на молодёжном чемпионате мира», — цитирует Жамнова ТАСС.
Напомним, что на молодёжном чемпионате мира по хоккею из-за положительного теста на коронавирус засчитывали техническое поражение. Из-за вспышки вируса турнир был остановлен.
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