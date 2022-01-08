Плющев заявил о двойных стандартах КХЛ после отмены матчей ЦСКА

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на отмену матчей ЦСКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Плющев заявил о двойных стандартах КХЛ после отмены матчей ЦСКА
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«Меня удивляют двойные стандарты КХЛ: то играют чуть ли не в войну матч в Нур-Султане, то отменяют центральный матч января СКА — ЦСКА из-за якобы эпидемии, случившейся у столичных армейцев», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он добавил, что в каждой команде есть заболевшие, и привёл в пример СКА, который в прошлом сезоне не стал просить о переносе матчей, а выступал фактически молодёжным составом.

Напомним, что два матча ЦСКА были отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции в московской команде. У 17 представителей ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Ранее в ЦСКА высказались об отмене матчей команды в КХЛ из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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