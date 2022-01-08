Йоханнес Бё: я должен перестать ныть, если хочу вернуться на вершину

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свой результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Мне срочно нужно исправляться. Это всё недостаточно. Я должен перестать ныть и оправдываться, я правда хочу вернуться на вершину», — цитирует Бё NRK.

Он добавил, что ему нужно вернуть агрессию, чтобы вновь бороться за высокие места.

В спринте биатлонист занял лишь 28-е место, допустив на огневых рубежах пять промахов. Победу в гонке праздновал россиянин Александр Логинов (один промах).

Напомним, что Йоханнес Бё является действующим победителем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/21.

Ранее Драчёв заявил, что Резцова показала достойный результат в спринте на КМ в Оберхофе.