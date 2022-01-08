Йоханнес Бё: я должен перестать ныть, если хочу вернуться на вершину

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свой результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Йоханнес Бё: я должен перестать ныть, если хочу вернуться на вершину
  • Legion-Media

«Мне срочно нужно исправляться. Это всё недостаточно. Я должен перестать ныть и оправдываться, я правда хочу вернуться на вершину», — цитирует Бё NRK.

Он добавил, что ему нужно вернуть агрессию, чтобы вновь бороться за высокие места.

В спринте биатлонист занял лишь 28-е место, допустив на огневых рубежах пять промахов. Победу в гонке праздновал россиянин Александр Логинов (один промах).

Напомним, что Йоханнес Бё является действующим победителем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/21.

Ранее Драчёв заявил, что Резцова показала достойный результат в спринте на КМ в Оберхофе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить