Йоханнес Бё: я должен перестать ныть, если хочу вернуться на вершину
- Legion-Media
«Мне срочно нужно исправляться. Это всё недостаточно. Я должен перестать ныть и оправдываться, я правда хочу вернуться на вершину», — цитирует Бё NRK.
Он добавил, что ему нужно вернуть агрессию, чтобы вновь бороться за высокие места.
В спринте биатлонист занял лишь 28-е место, допустив на огневых рубежах пять промахов. Победу в гонке праздновал россиянин Александр Логинов (один промах).
Напомним, что Йоханнес Бё является действующим победителем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/21.
Ранее Драчёв заявил, что Резцова показала достойный результат в спринте на КМ в Оберхофе.