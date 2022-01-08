Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» перенесён на 22 января

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвали дату проведения отменённого из-за коронавируса матча регулярного чемпионата в Хельсинки между «Йокеритом» и екатеринбургским «Автомобилистом».

РИА Новости

Игра состоится 22 января. Матч начнётся в 16:00 мск, сообщает пресс-служба КХЛ. Матч @jokerithc - @IHCAvtomobilist перенесен на 22 январяhttps://t.co/qgYgntIuaB — KHL Media (@khlmediateam) January 7, 2022 Встреча 3 января не состоялась из-за ряда сомнительных тестов на коронавирус в составе «Автомобилиста». «Йокерит» (62 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (40) расположился на десятой позиции на Востоке. Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Локомотив» и возглавил Восточную конференцию КХЛ.