Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» перенесён на 22 января

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвали дату проведения отменённого из-за коронавируса матча регулярного чемпионата в Хельсинки между «Йокеритом» и екатеринбургским «Автомобилистом».
Матч КХЛ «Йокерит» — «Автомобилист» перенесён на 22 января
  • РИА Новости

Игра состоится 22 января. Матч начнётся в 16:00 мск, сообщает пресс-служба КХЛ.

Встреча 3 января не состоялась из-за ряда сомнительных тестов на коронавирус в составе «Автомобилиста».

«Йокерит» (62 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» (40) расположился на десятой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Локомотив» и возглавил Восточную конференцию КХЛ.

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