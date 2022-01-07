«Металлург» обыграл «Локомотив» и возглавил Восточную конференцию КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом».

Встреча, проходившая на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Егор Коршков, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. У гостей шайбу забросил Николай Голдобин.

Благодаря этой победе «Металлург» обошёл «Трактор» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. На счету клуба из Магнитогорска 70 очков в 47 матчах. «Локомотив» набрал 55 очков в 47 встречах и идёт седьмым на Западе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Витязю» в овертайме матча КХЛ.