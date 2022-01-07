ЦСКА проиграл «Витязю» в овертайме матча КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА уступил «Витязю».

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 4:3 (ОТ) в пользу гостей.

У «Витязя» отличились Даниэль Одетт, Миро Аалтонен и Фёдор Малыхин, который также забросил решающую шайбу в овертайме. В составе московского клуба отметились Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Александр Попов.

ЦСКА набрал 63 очка в 47 матчах и занимает третью позицию в Западной конференции. «Витязь» с 41 очком после 46 встреч располагается на десятой строчке Запада.

Ранее в КХЛ сообщили о вспышке коронавируса в ЦСКА.