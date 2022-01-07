Азмун опроверг наличие договорённостей с другим клубом

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на слухи о своём возможном уходе из санкт-петербургского клуба.
Азмун опроверг наличие договорённостей с другим клубом
  • Legion-Media

«В прессе пишут обо мне такие новости, о которых я даже не слышал. Я хотел бы сказать, от каких клубов получил предложения, но боюсь, мои слова будут использованы против меня. Новости о том, что у меня уже есть договорённость с какой-то определённой командой — это ложь. Новости о том, что моя мать искала для меня дом во Франции, — также ложь», — цитирует слова Азмуна Foot01.

В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский нападающий забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Азмун опроверг слухи о своём скором переходе в «Лион».

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