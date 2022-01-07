Файзулин: только Карпин отвечает за то, кого вызывает в сборную России

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказался о конфликте форварда петербургского клуба Артема Дзюбы с главным тренером национальной команды страны Валерием Карпиным.

«Карпин правильно сказал: если ты директор, то с тебя должен быть спрос. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверилось Карпину, то это его дело, кого ставить в состав и кого вызывать. Карпин за всё ответит. Если не получится, то потом спросят с него. А если бы да кабы… Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная России прошла на чемпионат мира, а с Артёмом Дзюбой или без него — без разницы», — цитирует слова Файзулина «РИА Спорт».

Карпин включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, но форвард отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В расширенный состав на ноябрьские матчи 33-летнего форварда уже не включили. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.

Ранее Габулов заявил, что попадание на ЧМ-2022 важно для развития российского футбола.