Файзулин: только Карпин отвечает за то, кого вызывает в сборную России

Короткая ссылка
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказался о конфликте форварда петербургского клуба Артема Дзюбы с главным тренером национальной команды страны Валерием Карпиным.
Файзулин: только Карпин отвечает за то, кого вызывает в сборную России
  • © РФС

«Карпин правильно сказал: если ты директор, то с тебя должен быть спрос. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверилось Карпину, то это его дело, кого ставить в состав и кого вызывать. Карпин за всё ответит. Если не получится, то потом спросят с него. А если бы да кабы… Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная России прошла на чемпионат мира, а с Артёмом Дзюбой или без него — без разницы», — цитирует слова Файзулина «РИА Спорт».

Карпин включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, но форвард отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В расширенный состав на ноябрьские матчи 33-летнего форварда уже не включили. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.

Ранее Габулов заявил, что попадание на ЧМ-2022 важно для развития российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить