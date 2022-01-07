Мичков ответил на вопрос, употреблял ли когда-нибудь алкоголь

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Форвард санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Матвей Мичков рассказал, имеются ли у него вредные привычки.
Мичков ответил на вопрос, употреблял ли когда-нибудь алкоголь
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«У меня лишь один хоккей в голове. Не знаю, почему, но даже не манит то, что делают другие. Прежде чем что-то сделать, я всегда думаю о том, чтобы это не отразилось на хоккее. Тот же алкоголь — он может повлиять на твою дальнейшую карьеру, зачем это делать? Я ни разу не пил, не курю, да и не хочется даже. Или гулять до утра — зачем, если утром уже тренировка? Наверное, я всегда был таким, ещё с Ярославля. Думаю, что это воспитание родителей, да и у самого с головой всё нормально. Я думаю, прежде чем сделать», — приводит слова Мичкова «Чемпионат».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 17-летний нападающий провёл 13 матчей, в которых набрал пять очков (2 + 3).

Ранее Мичков признался, что хотел бы поехать на Олимпиаду в составе сборной России.

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