Тренер юношеской сборной России анонсировал приглашение в команду вратаря «Арсенала»
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«В РФС есть селекционная служба, которая отслеживает игроков из зарубежных чемпионатов. Например, на ближайший сбор в Хорватию мы вызываем вратаря Алексея Федорущенко, который сейчас находится в системе лондонского «Арсенала». Хотя я уже с ним знаком, он приезжал в Россию, и я представляю его уровень. Были сложности с его вызовом из-за рубежа в связи с ситуацией с коронавирусом, к тому же из Лондона надо прилететь, отсидеть две недели на карантине, а потом уже приступать к тренировкам. Потому мы его не смогли вызвать раньше.
Мать Федорущенко — из Челябинска, там его родственники, а папа — из Колумбии. Алексей рвётся к нам в сборную, несмотря на то что его уже привлекали к товарищеским матчам за колумбийскую команду», — сказал Волчек в интервью пресс-службе РФС.
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