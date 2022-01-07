Тренер юношеской сборной России анонсировал приглашение в команду вратаря «Арсенала»

Старший тренер юношеской сборной России Владимир Волчек сообщил, что вызовет на ближайший сбор вратаря системы лондонского «Арсенала» Алексея Федорущенко.

«В РФС есть селекционная служба, которая отслеживает игроков из зарубежных чемпионатов. Например, на ближайший сбор в Хорватию мы вызываем вратаря Алексея Федорущенко, который сейчас находится в системе лондонского «Арсенала». Хотя я уже с ним знаком, он приезжал в Россию, и я представляю его уровень. Были сложности с его вызовом из-за рубежа в связи с ситуацией с коронавирусом, к тому же из Лондона надо прилететь, отсидеть две недели на карантине, а потом уже приступать к тренировкам. Потому мы его не смогли вызвать раньше.

Мать Федорущенко — из Челябинска, там его родственники, а папа — из Колумбии. Алексей рвётся к нам в сборную, несмотря на то что его уже привлекали к товарищеским матчам за колумбийскую команду», — сказал Волчек в интервью пресс-службе РФС.

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